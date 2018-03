Davide Astori 31 éves volt

Ezrek gyászolják a Fiorentina kapitányát - megrendítő fotók

Fotók: Reuters

A Fiorentina egykori csapatkapitányától a Santa Croce templomban vettek végső búcsút, és sokan már reggel hétkor, három órával a szertartás kezdete előtt a bazilika előtti téren gyülekeztek. A 31 éves korában elhunyt játékos testét szállító kocsit hatalmas taps fogadta, míg többen "grande capitano" (nagyszerű kapitány) felkiáltásokkal fejezték ki együttérzésüket.



Nem sokkal később a térre néhány perces néma csönd borult a tisztelgés jeléül, ekkor sok szurkoló Fiorentina sálakat és zászlókat emelt a magasba. Amikor a firenzei együttes játékosai a középpályás Milan Badelj vezetésével megérkeztek elbúcsúzni kapitányuktól, ismét tapsolt az összegyűlt tömeg.

Rengeteg korábbi csapattárs, válogatottbeli barát megjelent a temetésen: Giuseppe Rossi, Borja Valero, Francesco Totti, a korábbi szövetségi kapitány Gian Piero Ventura, vagy éppen a szerdán még Londonban Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt játszott Giorgio Chiellini, Gialuigi Buffon és Massimiliano Allegri is. Több ezer Fiorentina-szimpatizáns gyűlt össze a csapat stadionjánál is, ahol elhaladt a temetési menet.



Davide Astori vasárnap hajnalban kapott végzetes szívrohamot a klub udinei szálláshelyén. A keret fél tízkor találkozott reggelinél, és mivel Astori nem jelent meg a hotel éttermében, felmentek hozzá, s holtan találták a szobájában a 14-szeres olasz válogatott hátvédet.



A tragédia miatt nemcsak a Fiorentina vasárnapi Udinese elleni bajnokija maradt el, hanem a 27. forduló másik hat vasárnapi összecsapását is elhalasztották, illetve a másodosztály találkozóit sem rendezték meg. Astori 13-as mezét korábbi klubjai közül a Fiorentina mellett a Cagliari is visszavonultatja.