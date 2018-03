Infarktus

Kiderült, miért került kórházba Mészöly Kálmán

hirdetés

Az elmúlt hetekben rengeteg találgatás keringett a Vasas legendás labdarúgójának állapotával kapcsolatban. Mészöly Kálmán otthonában lett rosszul, kórházba került.



Agyvérzés gyanúja is felvetődött, ám vizsgálatok során másfajta diagnózist állítottak fel - írja a Nemzeti Sport Online. Mint kiderült, az egykori világválogatott nagyon lefogyott, alig evett, és kétoldali tüdőgyulladással küzdött.



A kezeléseknek hála sokat javult az állapota, kikerülhetett az intenzívről, majd átszállították a Szent Ferenc Kórrházba, ahol jelenleg is gyógyul. Ha minden jól alakul, március 21-én hazamehet.



Ám nagyon kell vigyáznia magára, a vizsgálatok ugyanis kiderítették, hogy rosszullétét infarktus okozta.



"Apám szíve szerencsére az infarktus ellenére is rendkívül erős, és mindent elkövetünk, hogy ne kelljen műteni. Tornáztatják, már rendszeresen sétál, és a hangulata is jobb” - árulta el a lapnak a fia, Mészöly Géza.