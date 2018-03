Sportszerűség

Bíróság elé kell állnia Shane Tusupnak

Shane Tusup szemtanúk szerint tavaly áprilisban a debreceni országos bajnokságon a medence mellett fenyegette és lökdöste feleségével közös klubja, az Iron Aquatics akkori skót edzőjét, Darren Wardot, amiért nem nevezte be a férfiváltót a versenyre - írja a Blikk.



"Te barom, ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!" - ordította a jelenlévők szerint az amerikai. A klub később megvált a trénertől, aki jogi úton akar elégtételt venni. A skót edző munkaügyi és személyiségi jogi pert indított.



A munkaügyi pert bíróságon kívül rendezték már a felek, és az edző végkielégítést kapott. A személyiségi jogi per azonban még folyamatban van. A kirúgott edző azt kérte a bíróságtól, állapítsa meg, hogy Shane Tusup és az Iron Corporation megsértette a személyiségi - az emberi méltósághoz, becsülethez és jó hírnévhez fűződő - jogait, pénzt azonban nem követelt. A törvényszék a Blikknek megerősítette, hogy csak a perköltség megtérítését igényelte az úszóedző.



A szakember nehezményezte azt is, hogy szerinte valótlan tájékoztatást adott a sajtó számára Tusupék vállalkozása, amikor azt kommunikálták, azért nem folytatják a közös munkát, mert több ponton sem egyeztek a szakmai elképzeléseik. Ezért másodrendű vádlottként a kft. is szerepel az ügyben.



Az ítélethírdetés március 8-án lesz, de elképzelhető, hogy az érintettek nélkül. Az első tárgyaláson nem jelent meg Tusup, a másodikon csak ő vett részt, míg a harmadikra kizárólag az ügyvédeik mentek el, csütörtökön pedig egyiküknek sem kötelező személyesen ott lennie. Ward egyébként a Blikk információi szerint jelenleg Új-Zélandon tartózkodik.