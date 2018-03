Túraautó-vb

Michelisz: A Hyundait egy picivel az egész mezőny előtt érzem

Michelisz Norbert, a túraautó-világbajnoki (WTCR) sorozat tavalyi ezüstérmese már kétszer tesztelt új autójával, s úgy véli, a Hyundai egy picivel erősebb a mezőny többi kocsijánál. 2018.03.05 12:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Michelisz a gyári Hyundaijal tartott hétfői sajtótájékoztatóján jelezte, hogy a harmadik tesztelésre már szerdán elutazik Olaszországba.



"Nagyon erős autó. Egy pilóta számára pedig mindig jó érzés tudni, hogy az autója gyors az egyenesekben és a kanyarokban is" - árulta el Michelisz, aki ezúttal egy nagyköveti szerződést írt alá a gyárral.



Mint mondta tartott attól, hogy túl sok kört kell majd megtennie, amíg kiismeri az autót, de ez nem így történt.



"Egyszerűen vezethető, és három-négy kör után már tempót tudtam menni, aminek nagyon örültem." - mondta Michelisz, akinek az volt a célja, hogy olyan közegben versenyezhessen idén, ahol fejlődhet és futamgyőzelmekért küzdhet.



A magyar pilóta, aki tavaly a magyar autósport első világbajnoki érmét nyerte, tavaly ősszel "találkozott először a Hyundai i30 autójával", s állítása szerint már akkor meggyőzte, amit látott. Hozzátette: az erőviszonyok felmérését követően számára a Hyundai tűnt a legjobb választásnak.



"Büszke vagyok rá, hogy nemcsak versenyzőként, hanem a márka képviselőjeként is megjelenhetek" - folytatta Michelisz, aki bízik benne, hogy munkakapcsolatuk nemcsak egyéves lesz.



A pilóta szerint a sok újdonság, ami jellemzi az új túraautó-világbajnokságot, a szurkolók számára színesebbé teszi majd a WTCR-t, a bajnoki címért zajló versenyfutásban pedig a legnagyobb riválisuknak a Hondát tartja. "Azért a Hyundait egy picivel az egész mezőny előtt érzem" - tette hozzá.



A magyar versenyző két év után hagyta ott korábbi istállóját, a Hondát, hogy a dél-koreai riválisnál folytassa pályafutását. A 33 éves magyar pilóta csapattársa a rutinos olasz Gabriele Tarquini lesz.



"Több WTCR-csapattal állunk kapcsolatban, de szívünknek a legkedvesebb mégis a BRC Racing Team, ahol Michelisz Norbert az egyik pilóta" - mondta Kovács Pál a Hyundai Holding Hungary Ltd. ügyvezető igazgatója. Kiemelte: a versenyautóban Magyarország egyik legsikeresebb sportolója ül majd a volán mögött, amit rendkívül nagyra értékelnek. "Norbi a márka arca, nagykövete lesz, így az együttműködésünk rendezvényeken, különböző PR eseményeken folytatódik, de természetesen a legfontosabb állomás a versenypálya lesz" - fogalmazott Kovács Pál, aki minél jobb eredményben bízik, reményei szerint akár a vb-címben is.



A kilenc versenyből álló WTCR-sorozat április 8-án indul Marokkóban, a mogyoródi futamra április 29-én kerül sor.