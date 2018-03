Sport

Szinte biztosan lesz videobíró a nyári futballvébén

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) egyhangúlag igent mondott a videobírós technológia (VAR) használatára, így a játékvezetők munkáját segítő új rendszert akár már a nyári, oroszországi világbajnokságon alkalmazhatják.



Az IFAB szombati ülésén szavazott a reform mellett, amelynek bevezetéséről véglegesen és részleteiben a nemzetközi sportági szövetség, a FIFA vezérkara határozhat március közepi, kolumbiai összejövetelén.



A FIFA mind a hat kontinentális elnököt meghívta a zürichi ülésre, amelyen a világszövetség négy képviselője mellett ott voltak az IFAB további tagjai: az angol, a skót, a walesi és az északír szövetség elnökei is. A FIFA delegáltjai általában elnöküket, Gianni Infantinót támogatják szabálykérdésekben, a svájci-olasz sportdiplomata pedig régóta azt szorgalmazza, hogy használják a vb-n a VAR-t.



A videobírót eddig 13 országban tesztelték, többek között a Bundesligában, a Serie A-ban és az MLS-ben, emellett a tavalyi Konföderációs Kupán és a klubvilágbajnokságon is bevetették. Aleksander Ceferin, az európai szövetség elnöke ugyanakkor hétfőn leszögezte, hogy a Bajnokok Ligájában még nem vezetik be a következő szezonban.