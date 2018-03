Úszás

Shane Tusup marad Hosszú Katinka edzője

Hosszú Katinka és Shane Tusup kapcsolata tavaly decemberben romlott meg végérvényesen, az Év Sportolója gálára már külön érkeztek. Február közepén a válókeresetet is beadta az úszónő.



Ezek után sokakat érhet meglepetésként, hogy továbbra is Tusup irányítja a klasszis edzéseit. A Magyar Idők indormációi szerint válás ide, vagy oda, a sport továbbra is összeköti őket.



A lap megjegyzi, az amerikai szakembernek a Kiemelt Edzői Programnak (KEP) hála a maximális pénz, azaz havi 1 millió forint jár olimpiai bajnok tanítványa után. Mivel Hosszú a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) kérésére Tusupot nevezte meg időszakos edzőjének, a kifizetés (és a közös munka) folytatódik.



A páros egyébként 2013-ban házasodott össze, tavaly novemberig elválaszthatatlannak tűntek.