Birkózás

Orosz legyőzője doppingolt, Lőrincz Tamás vb-ezüstérmes

Lőrincz Tamás világbajnoki ezüstérmes lett, miután a tavalyi párizsi birkózó-világbajnokságon az elődöntőben őt legyőző orosz Alekszandr Csekirkin fennakadt a doppingvizsgálaton. 2018.03.01 13:21 MTI

A nemzetközi sportági szövetség (UWW) csütörtökön értesítette a magyar szövetséget arról, hogy a kötöttfogásúak 75 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Csekirkin a vb-n doppingvétséget követett el, ezért eredményét törölték, s a szabályok szerint az ott szerzett második helyét az ő ágán harmadik versenyző kapja meg.



"Kicsit potyaízű így a dolog, kevesebbet jelent, jobb lett volna vb-döntőt birkózni, de azért nem fojtom magam a kádba" - reagált a hírre Lőrincz, aki emlékezetes meccsen, egy nem mindennapi hiba miatt kapott ki az orosztól, ugyanis a második menetben, 2-1-es vezetésénél saját magát gáncsolta el, s esett tusba. - "Az elődöntőben olyan iramot diktált az orosz, hogy nehezen bírtam, uraltam ugyan a meccset, de elég volt egy hiba, és kihasználta. Azért persze örülök az ezüstnek."



A háromszoros Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar birkózó ezzel karrierje legjobb vb-eredményét érte el, ugyanis korábban egy bronza volt világbajnokságokról.



A londoni játékokon második Lőrincz Tamás a balul sikerült riói olimpia után súlycsoportot váltott, s tavaly már 66 helyett - rögtön két kategóriát ugorva - 75 kilogrammban szerepelt. Első 75 kilós éve kimagasló volt, hiszen a világbajnokság előtt az Európa-bajnokságon is dobogóra állhatott, ott a harmadik helyet szerezte meg.



Az utóbbi időszakban a 31 éves kötöttfogású térdsérüléssel bajlódott, de amint most elmondta, szépen gyógyul, s a tervek szerint március végén az országos bajnokságon, majd a májusi Európa-bajnokságon is szőnyegre lép.



A párizsi világbajnokságot a 75 kilogrammos kategóriában a szerb színekben versenyző, vajdasági magyar Nemes Viktor nyerte meg.