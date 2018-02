Labdarúgás

Szerződést bontott Miriutával a bukaresti Dinamo

Szerződést bontott a Dinamo Bucuresti labdarúgóklub vezetése Miriuta Vasilevel (Lászlóval), a román Liga 1-ben szereplő csapat vezetőedzőjével - közölte a klub hétfőn honlapján a hírt.



A szerződésbontásra azt követően került sor, hogy a Dinamo szombati veresége után a tabella hetedik helyén zárta a bajnokság alapszakaszát, s nem jutott be a hatcsapatos rájátszásba. A korábbi magyar válogatott Miriuta szeptember közepe óta irányította a bukaresti csapatot.



A Liga 1 alapszakaszát a kolozsvári CFR nyerte négy ponttal megelőzve az örök rivális bukaresti FCSB-t (volt Steaua).



Miriuta szülővárosában, Nagybányán kezdte játékospályafutását és a román élvonal több csapatában is játszott. 1992-ben került Magyarországra, ahol a Győr, a Videoton és a Ferencváros mezét ölthette magára. 1998-tól Németországban folytatta karrierjét - előbb az Energie Cottbusban, majd a Duisburgban -, 2003-ban pedig visszatért Győrbe, aztán 2004-ben a Honvéd játékosaként vonult vissza. Megszerezte a magyar állampolgárságot, és kilenc mérkőzésen a válogatottban is pályára lépett.