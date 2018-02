UEFA-kongresszus

Csányi Sándort választották a FIFA alelnökévé

Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vezetőjét választották a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) alelnökévé a kontinentális szervezet (UEFA) Pozsonyban zajló kongresszusán. 2018.02.26 12:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint az Ángel María Villar tavaly nyári távozása után megüresedett posztra - korrupció gyanújával tartóztatták le a spanyol sportvezetőt - az UEFA tagsága tehetett javaslatot, s az 55 tagállam egyhangúlag Csányi Sándort kérte fel a pozíció betöltésére. A jelölés után a FIFA jogosultsági eljárást indított, amely mindent rendben lévőnek talált Csányi Sándor személyét illetően, így a nemzetközi szövetség nyári, moszkvai kongresszusán hivatalosan is kinevezheti a FIFA alelnökének a magyar sportvezetőt.



"Fontos, hogy a tendencia - mely szerint a nagyok még nagyobbá válhatnak, a kisebbek pedig aránytalanul lemaradnak klub- és válogatott szinten is - megforduljon. Azért is dolgozni fogok, hogy a jó szabályozás eredményeként a fiatal játékosok több lehetőséghez jussanak, és hogy a szabadidős és a női futball erősödjön a világ minden táján" - idézte az mlsz.hu Csányi Sándort, aki még megválasztása előtt nyilatkozott.



Ahogyan a honlap fogalmaz, azzal, hogy az MLSZ első embere az UEFA és a FIFA vezető testületének is tagja, példátlan sportdiplomáciai eredményt ért el. A végrehajtó bizottsági és a FIFA-tanács tagság mellett Csányi Sándor vezeti az UEFA nemzeti válogatottak versenyeztetési bizottságát és tagja az UEFA pénzügyi bizottságnak is.



Korábban Barcs Sándor töltötte be a FIFA alelnöki tisztségét 1972-től, mikor megbízott UEFA-elnökként automatikusan megkapta az alelnöki pozíciót, ám Csányi Sándor az első olyan magyar sportdiplomata, aki választás után szerezte meg ezt a befolyásos tisztséget.