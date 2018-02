Jótékonyság

Autóversenyzők visznek örömautózásra daganatos gyerekeket

hirdetés

A hagyományoknak megfelelően több száz versenyautó és versenyző várja a gyerekeket a jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően - közölték a szervezők az MTI-vel.



Eredetileg egy daganatos beteg rallye-rajongó fiú, Kléri Ádám sportszeretete inspirálta a szervezőket az élményterápiának szánt Örömautózás életre hívására, hogy a felszabadult kikapcsolódás segítse a gyermekek rehabilitációját.



A szervezők kezdeményezéséhez idén is csatlakozik a Hungaroring Sport Zrt., így a versenypályát, valamint annak létesítményeit a program résztvevőinek rendelkezésére bocsátja, mint ahogy a Hungaroring sportszakmai csapata is társadalmi munkában vesz részt az eseményen.



Az első Örömautózást 2008-ban szervezték meg, azóta sok száz gyerek élhette már át a versenyautózás élményét. Akkor az önkéntes versenyzők a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ápolt daganatos gyerekeket hívták el, majd az évek folyamán az ország különböző részeiről és a határon túlról is érkeztek résztvevők. A tervek szerint idén is több egészségügyi intézmény betegei vesznek részt a programon.



A gyermekek az autózás és a számos egyéb program mellett az előző évekhez hasonlóan a kezdeményezést támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagra és számos meglepetésre is számíthatnak.