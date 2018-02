Siker!!!

Galambos és Juhász győzelme az evezős ergométeres ob-n

Galambos magabiztosan utasította maga mögé ellenfeleit, míg Juhász 4,5 másodperccel bizonyult jobbnak klub-, valamint párostársánál, Simon Bélánál. A nőknél Fekete Beatrix, könnyűsúlyban pedig Döbröntey Réka végzett elsőként.



Szeptember végén a Simon, Juhász duó - Kolláth Vandával kiegészülve - a kormányos kettesek mezőnyében lett világbajnok a floridai Sarasota-Bradentonban. Az egység a magyar evezéssport negyedik vb-aranyérmét szerezte meg. Egy héttel ezelőtt Juhász és Simon, valamint Bogár Zoltán, illetve Szabó Márton az első hivatalos ergométeres vb-n csapatban ezüstérmes lett az egyesült államokbeli Alexandriában.



Juhász Adrián az MTI-nek elmondta: négy napja jöttek meg az Egyesült Államokból, és az időeltolódást illetően kevés napjuk volt az ob-ig arra, hogy visszarázódjanak.



"Éppen ezért örülök nagyon, hogy így is egyéni csúccsal sikerült nyernem"- mondta a világbajnok evezős. Hozzátette: sportolóként természetes, hogy párostársával is rivalizálnak, de mivel csapatban dolgoznak és gondolkoznak, félreteszik az egyéni érdekeket és érdemeket. Ennek köszönhetően ilyenkor is tudnak egymásnak szurkolni, illetve egymás sikereinek őszintén örülni.



"Az pedig teljesen változó, hogy éppen melyikünk a jobb. Most nekem jött ki jobban a lépés, amit leginkább annak tudok be, hogy a szervezetem jobban reagált a tengerentúli utazásra és az időeltolódás miatti átállásra" - hangsúlyozta Juhász.



A kétnapos győri viadalon az előzetes nevezések alapján több mint 850 versenyző vesz részt. Az igazolt versenyzők szombati megméretést követően vasárnap a masters korosztály, valamint az amatőrök küzdenek meg egymással a győri Olimpiai Sportpark termében.



Eredmények, evezős ergométeres ob:

Férfiak: Juhász Adrián (Pénzügyőr Sportegyesület) 5:57.40 perc

Férfi könnyűsúly: Galambos Péter (Vác Városi EC) 6:16.80 p

Nők: Fekete Beatrix (Budapest Evezős Egyesület) 6:58.40 p

Női könnyűsúly: Döbröntey Réka (Bajai Spartacus SC) 7:33.60 p