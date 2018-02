Téli olimpia

Téli olimpia: mi van az amerikai lányok lába között?

Igen különlegesre sikeredett az amerikai gyorskorcsolyázók ruhája a téli olimpián. A Koreában dolgozó fotósoknak is feltűnt a dolog, egyre több felvétel készül a vitatott szerelésről.



A médiában "űrvaginaként" terjedt el az a fura kialakítás, ami a sportolók lába között látható. A közösségi oldalakon futótűzként terjednek a szinte minden szögből készült felvételek.

A vitatott szerelés, amelynek kialakítása aerodinamikai megfontolásból sikeredett ilyenre, kemény reakciót váltott ki mindenfelé, az olimpiát nézők egyenesen perverznek tartják a tervezést. Sokak szerint here és vagina is látható egyszerre a csapatmezen.



A tervezőcég, az Under Armour elmagyarázta, hogy mi áll a fura megjelenés mögött. A combok belső felén lévő kerek foltok speciális ArmourGlide anyagból készültek, ami 65%-kal csökkenti a súrlódást. Szerintük nem a sportolók ruházatával kellene foglalkozni, hanem az eredményeikkel.

A fiúk is ilyen helyesek hátulról...

Mondják ezt miután hatalmas felháborodást váltott ki az USA gyorskorcsolyázóinak csapatszerelése az előző olimpián is. Egyetlen korcsolyázó sem diadalmaskodott a játékokon, amiért többek között a ruházatukat okolták. Akkor a Lockheed Martin tervezte számukra a mezt, ám épp hogy elkészültek az olimpiára, így nem volt idő tesztelni sem. A sikertelenség miatt felszerelést cseréltek, és visszatértek az Under Armour által gyártott mezekhez. Lehet, hogy kár volt...?