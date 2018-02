Sárosi csak játékkal akart győzni

Sárosi Laura fair play-díjat vett át Zsófia spanyol királynétól

A tollaslabdázó a riói olimpiai részvételéért játszott fontos meccsén odaadta cipő nélkül maradt ellenfelének a saját tartalékcipőjét, aki végül legyőzte.

Sárosi Laura fair play-díjat vett át Madridban Zsófia spanyol királynétól hétfőn. A tollaslabdázó elmondta, a királyi rezidencián tartott zárt körű ünnepségen kapta meg a királynéról elnevezett elismerést, amelyet két évvel ezelőtti sportszerű cselekedetéért kapott. Kiemelte, az eseményen az egész királyi család ott volt, így VI. Fülöp király és felesége is.



"Hatalmas élmény volt átvenni a díjat, és találkozni a királyi családdal" - fogalmazott Sárosi Laura. A 25 éves versenyző elmondta: "Ezt az elismerést idáig spanyolok kapták meg, és idén is én voltam az egyetlen nem spanyol díjazott a 13 kategóriában".



Mint arról a ma.hu is beszámolt, 2016-os riói olimpia előtt a kvótáért harcoló Sárosi Laura a franciaországi La Roche sur Yon-ban rendezett Eb második körében 1-0-ra vezetett a német Karin Schnaase ellen, amikor ellenfelének elszakadt a cipője. A szabályok szerint a játékos nem hagyhatja el a pályát, a németnek pedig nem volt tartalék cipője, így Sárosi könnyedén megnyerhette volna a mérkőzést, és nagy lépést tett volna a kvótaszerzés felé. Sárosi rögtön odaadta tartalék cipőjét ellenfelének, aki végül legyőzte őt. Sárosi végül a ranglista alapján megszerezte a kvótát, ezzel húsz év után szerepelt újra magyar tollaslabdázó az ötkarikás játékokon.