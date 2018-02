Vége

Hosszú Katinka beadta a válókeresetet

Hosszú Katinka beadta a válókeresetet, ezzel hivatalosan is véget érhet a kapcsolata amerikai edző-férjével Shane Tusuppal – írja a Blikk.



A pár 2013-ban házasodott össze, és tavaly novemberig úgy tűnt, elválaszthatatlanok. A lap arról ír, hogy csak találgatni lehet, mi okozta a törést a házasságukban, de árulkodó, hogy Hosszú Katinka már trénerként sem számít férjére, mással készül.



Megemlítik Tusup január 11-ei beszédet, amikor is az Év Sportolója Gálán könnyek között, magyarul kérte Hosszú Katinka bocsánatát.



"Mind a ketten elfáradtunk egy picit. Kicsit most visszaveszünk. Próbálunk kicsit háttérbe vonulni, ami nem nagyon sikerül manapság. Dolgozunk a megoldásokon" – nyilatkozta a bajnoknő még januárban az M4 Sporton az esetleges békülésüket firtató kérdésre.



Ha megérkezik egy válóperes kereset a bíróságra, általában négy hónap múlva, az első tárgyalási napon a legtöbbször még próbálják kibékíteni a feleket, ekkor még nem mondják ki a házastársak válását – emlékeztet a lap.