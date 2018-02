Állapot

Kórházban marad Mészöly Kálmán, nagy fájdalmai vannak

Még az is nagy fájdalmat jelent számára, hogy lábra álljon és sétáljon, egyelőre pihennie, erősödnie, gyógyulnia kell a Vasas és a magyar válogatott legendás futballistájának – írja a Blikk. Mészöly Kálmán február elején került kórházba, akkor tüdőgyulladása és koszorúér-szűkülete volt. Orvosai azzal biztatták, hogy hazamehet, ám további kezelések várnak rá.



A tüdőgyulladásból már tökéletesen felépült apu, de még erősödnie kell. Valóban szó volt róla, hogy hamarosan hazatérhet, de sajnos van egy újabb probléma, amely meggátolja ezt – árulta el a Blikk érdeklődésére ifjabb Mészöly Kálmán. „Korábban köszvény kínozta, és elképzelhető, hogy ez újulhatott most ki nála. A bal térdében ízületi gyulladás van. Így aztán roppant fájdalmas neki kikelni az ágyból, felállni és sétálni” – mondta ifjabb Mészöly, aki azt is elárulta, hogy nehezen viseli édesapja a bezártságot, de a körülményekhez képest jó a közérzete.