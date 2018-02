Siker!!!

Krizsán az országos bajnok ötpróbában, gödöllői sikerek hétpróbában

Krizsán Xénia legyőzte Zsivoczky-Farkas Györgyit, s ezzel megnyerte az idei magyar bajnokságot az ötpróbázók között, míg férfi hétpróbában a gödöllői Raffai Péter végzett az élen a hétvégén rendezett budapesti többpróba ob-n.



A magyar szövetség honlapja szerint a tavalyi fedettpályás Európa-bajnokságon negyedik Krizsán minden számban jól teljesített és egyéni csúcsát 48 pontra megközelítve, 4583 ponttal végzett az élen. Az Eb-n egy éve bronzérmes Zsivoczky-Farkas 4328 ponttal lett ezüstérmes.



A férfiaknál a kétnapos versenyt Raffai 4814 ponttal nyerte.



A hétvégén nyílt versenyt is rendezett a szövetség, amelyen több figyelemreméltó eredmény is született és két utánpótlás csúcs is megdőlt. Női távolugrásban a mindössze 19 éves Farkas Petra 6,41 méterrel győzött, ami új U20-as magyar rekord, míg női 400 méteren a 17 éves Molnár Janka 54.99 másodperces U18-as országos csúccsal lett második.



Női 60 méteren Nguyen Anasztázia 7.37 másodperccel nyert, távolugrásban pedig 6,17 méterrel harmadik lett.