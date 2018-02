Siker!!!

Magyarország rendezi az extrém ügyességi motoros világbajnokság záró futamát

hirdetés

Magyarországon rendezik az extrém ügyességi motoros világbajnokság záró futamát márciusban - hangzott el vasárnap az M1 aktuális csatornán.



Az úgynevezett X-Trial ügyességi motorversenyt, amely egy világbajnoki sorozat utolsó állomása, március 29-én tartják a Papp László Budapest Sportarénában - mondta a műsorban Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke, aki szólt arról is: Magyarországon hirdetik majd ki a sportág világbajnokát.



Ismertette: kilenc versenyző áll rajthoz, aki végigmegy a pályán, majd hatan maradnak a következő fordulóra, a két legjobb pedig a végére. Az esemény látványos show is lesz, hang- és fénytechnikával felvezetve - közölte.



Hegedűs László trial kerékpáros magyar bajnok a műsorban arról beszélt: heti hat-hét alkalommal edzenek a motorosok és a kerékpárosok, hiszen technikai felkészülés és jó fizikum, erő is kell ahhoz, hogy például egy három méteres falra fel tudjanak ugratni. A trial kerékpárokon nincs nyereg, a pályák pedig betonelemekből, farönkökből, sziklákból állnak, és az a versenyző lesz a győztes, aki a legkevesebb hibát véti - tette hozzá.



Hermann Henrik szerint a budapesti verseny nagy lendületet adhat a magyar motorsportnak. Jelezte: Barcelona és Párizs után rendezik meg Budapesten a záró futamot.