Vitorlázás

Az MVSZ tiszteletbeli elnöke lett Fa Nándor

A szövetség csütörtöki hírlevelében Kollár Lajos, az MVSZ elnöke úgy fogalmazott, Fa Nándor érdemei egyenként is elegendőek lennének egy ilyen elismeréshez.



"A mostani alkalomnak különleges apropót ad az, hogy Fa Nándor Spirit of Hungary nevű hajójával pontosan egy évvel ezelőtt, 2017. február 8-án fejezte be a franciaországi Les Sable-d'Olonne kikötőjébe visszatérve a Vendée Globe egyszemélyes földkerülő vitorlásversenyt, amelyen kitűnő eredménnyel, a nyolcadik helyen ért célba. Ezzel nemzetközi szinten egy újabb kiemelkedő teljesítmény erősíti a magyar vitorlázás hírnevét" - fogalmazott az elnök.



"Üzenetértékű számomra, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség vezetése ily módon is jelezni kívánja a munka és a teljesítmény iránti elkötelezettségét. Köszönöm a bizalmat, amit igyekszem megszolgálni" - nyilatkozta Fa Nándor.



A magyar vitorlázó egy éve 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt teljesítette - az előírásoknak megfelelően külső segítség nélkül - a Vendée Globe-ot, ezalatt 27 850 tengeri mérföldet (51 578 kilométert) hajózott.



Fa Nándor már ötször vitorlázta körbe a Földet - ebből háromszor egyedül, kétszer pedig társsal.