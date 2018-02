Csúcsdöntés

Hátat fordítanak Nepálnak a Mount Everest megmászói

2018.02.08 02:17 MTI

Mivel ez az útvonal kevésbé túlzsúfolt, és a kínaiak egyre többet fektetnek be a térségbe, egyre nagyobb gondot fordítanak a hegymászók igényeinek kielégítésére.



Mivel a klímaváltozás miatt a nepáli útvonalon lévő alaptábor fölötti Khumbu-jégesés egyre kiszámíthatatlanabb, gyakori a térségben a lavinaveszély. Így Kínának sikerülhet vezető szerephez jutnia a hegymászás "üzletágában", és ezáltal jelentős bevételre szert tennie - adta hírül a The Times című brit napilap.



A hegycsúcsra vezető út a déli oldalról túlzsúfolt, sok a tapasztalatlan hegymászó - mondta a brit lapnak Phil Crampton, akinek vállalkozása most már kizárólag a kínai oldalról segíti a hegymászókat feljutni a Mount Everestre. Túl sok "kisköltségvetésű" csoport próbál feljutni a nepáli oldalról, és a nepáliak is egyre kevésbé képesek felügyelni az útvonalat - tette hozzá.



2000 óta a hegymászók többsége a nepáli oldalt használja, de egyre több jel utal arra, hogy számuk csökken, miközben a tibeti útvonalon nő.



A kínai fél jelentős összeget fektetett be egy hegymászóközpont létrehozásába, ahol szükség esetén helikoptereket is alkalmazhatnak, és jobb szállítási útvonalakat alakítanak ki a tibeti oldalon.



Az elmúlt években a nepáli oldalon több tragédia történt, legutóbb a 2015-ös pusztító erejű földrengésben 18-an veszették életüket a térségben, amikor lavina söpört végig az útvonalon. A Khumbu-jégesés egyre kevésbé stabil, körzetében 23-an veszették életüket az elmúlt öt évben - emlékeztetett a brit napilap.



A hegymászók számára a két útvonal szinte egyforma nehézségű, és csak "történelmi baleset" volt, hogy a Mount Everestre először a déli útvonalon jutott fel 65 éve Edmund Hillary és serpa segítője, Tenzing Norgay. Amikor George Mallory és Andrew Irvine 1924-ben megpróbált feljutni a csúcsra, a tibeti útvonalat használták, mivel akkor még Nepál egy zárt ország volt.