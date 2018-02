Kórházban a legendás focista

Újabb részletek Mészöly Kálmán állapotáról

Az angyalföldi klub és a magyar válogatott legendás labdarúgója és edzője vasárnap lett rosszul, ezért otthonából egy budapesti kórházba szállították.



Az orvosok eleinte agyvérzésre gyanakodtak, ám a vizsgálatok során kiderült, Mészöly Kálmánnak kétoldali tüdőgyulladása van, és a szívével sincs minden rendben.



"Apu nagyon rosszul volt, amikor a János kórházba vitte a mentő, az orvosok agyvérzésre gyanakodtak, és rengeteg vizsgálatot elvégeztek rajta, hogy megtudják, konkrétan mi a baj” – mondta el a Blikk megkeresésére a kiváló futballista és labdarúgóedző idősebbik fia, ifjabb Mészöly Kálmán. Hozzátette, „aztán kiderült, szerencsére nincsen sztrókja, hanem egy bakteriális vagy vírusos megbetegedés következtében tüdőgyulladást kapott, s ettől nagyon legyengült a szervezete.”



Ezek után további megrázó híreket kaptak a sportoló szerettei. Kiderült ugyanis, hogy Mészöly keringésével és szívével is gondok vannak, ezért további vizsgálatokra átszállították a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára.



"Sajnos, a szíve is rakoncátlankodott édesapámnak, ezért került át végül a városmajori intézménybe” – közölte még ifjabb Mészöly. "Most már azt is tudjuk, hogy koszorúér-szűkülete van. Szó volt katéterezésről, erre azonban egyelőre nem került sor, még várni kell a döntésre. Az azért biztató, hogy most már a körülményekhez képest jobban érzi magát, reméljük, az orvosai segítségével mihamarabb felépül” - tette hozzá.



A játékosként világválogatottságig jutó, a nemzeti csapatban 61 meccsén hat gólt szerző védő, aki két vébén, az 1962-es chilein és az 1966-os angliain is szerepelt, s szövetségi kapitányként is kijuttatta a gárdát az 1982-es spanyolországi tornára, az elmúlt időszakban többször is betegeskedett.

