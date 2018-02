Berki Krisztián ősszel versenyez ismét

Torna

Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász szeptemberi vállműtéte után a közelmúltban megkezdte az erősítő edzéseket és ősszel versenyezne ismét. 2018.02.05 13:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség hétfői beszámolójában a lólengés-specialista elmondta, az a fontos számára, hogy a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációs versenyeit el tudja kezdeni, amelyek a cottbusi világkupa-fordulóval indulnak novemberben. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy már az októberi, dohai világbajnokságon is részt vehet.



"Számomra a legfontosabb, hogy Tokióra meglegyen a kvótám, és oda már egy tökéletes gyakorlattal érkezzek" - nyilatkozta a 32 éves tornász.



Az UTE sportolója tavaly ősszel, nem sokkal az operációja után kezdte a rehabilitációt, amellyel továbbra is jó ütemben halad.



"Szerencsére a vállam elég jól reagál a gyógytornára és az erősítésekre, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, mert minden rendben van" - fogalmazott.



Hozzátette, még vannak "befagyott részei" a vállának, ezeket próbálják nyújtani és kilazítani, de az alsó tartományokban már elkezdték a támaszos és a kissúlyzós terheléseket.



Olyan gyakorlatokat egyelőre nem végezhet, amelyek teljes testsúllyal terhelnék a vállát, inkább azokat a speciális feladatokat csinálja, amelyeket akkor is szokott, amikor rendben van a válla.



"Nagyon örülök annak, hogy már egyre többet tudok támaszkodni. Úgy tervezzük, hogy márciustól már elindulhatnak a lovas terhelések is, de minden a vállam függvénye" - mondta Berki.