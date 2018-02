Sport

Kórházba vitték Mészöly Kálmánt

Az angyalföldi klub és a magyar válogatott legendás labdarúgója és edzője vasárnap lett rosszul, ezért otthonából egy budapesti kórházba szállították. 2018.02.05 08:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

„Sajnos valóban nincs jól az édesapám, s jelenleg kórházban van egy vírusos megbetegedés miatt” – árulta el a Blikk megkeresésére a sportoló idősebbik fia, ifjabb Mészöly Kálmán. Hozzátette ugyanakkor, „bízunk benne, hogy hamarosan jobban lesz és felépül, egyelőre bővebb információval nem tudok szolgálni az állapotával kapcsolatban. Reméljük a legjobbakat.”



A játékosként világválogatottságig jutó, a nemzeti csapatban 61 meccsén hat gólt szerző védő, aki két vébén, az 1962-es chilein és az 1966-os angliain is szerepelt, s szövetségi kapitányként is kijuttatta a gárdát az 1982-es spanyolországi tornára, az elmúlt időszakban többször is betegeskedett.