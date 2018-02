Sporttörténelmet írnak

Elindul a téli olimpián az első afrikai bobcsapat

A nigériai Seun Adigun is tagja a téli olimpiák történetének első afrikai bobcsapatának Phjongcshangban, ám számára nem új az ötkarikás légkör, hiszen 2012-ben Londonban 100 méteres gátfutásban indult. 2018.02.02 07:51 ma.hu

A 32 esztendős sportoló felidézte, hogy a jövő pénteken kezdődő phjongcshangi ötkarikás játékok felé 2014-ben, egy texasi garázsban tette meg az első lépést. A nigériai szülők gyermekeként az Egyesült Államokban született Adigun fából és különböző hulladékokból szánkót készített magának, akkor kezdett álmodozni az olimpiai részvételről.



A női bobtriót - amelynek másik két tagja Ngozi Onwumere és Akuoma Omeoga - többször is összehasonlították már a Cool Runnings (magyarul: Jég veled!) című 1993-as film főszereplőivel, a jamaicai bobcsapat tagjaival, akik az 1988-as téli olimpián versenyeztek.



"Ez nagy megtiszteltetés, hiszen azok a srácok belekezdtek valami olyasmibe, aminek komoly hatása volt, és még most, harminc évvel később is tudják, kik ők. Csodálatos az összehasonlítás" - mondta Adigun.



Omeoga azzal büszkélkedett, triójuk megalakulása óta csodálatos a közvélemény reakciója. "Sokan beszélnek rólunk, és megosztják a velünk kapcsolatos információkat, híreket, ezzel is támogatnak minket az első naptól kezdve" - hangsúlyozta.



A csapatnak az edzések mellett az adománygyűjtéssel is sokat kellett foglalkoznia. Adigun korábbi becslése szerint az olimpiai szerepléshez körülbelül 150 ezer dollárra (37,5 millió forint) van szükségük.