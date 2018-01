Labdarúgás

35 évesen szívinfarktust kapott a Fradi korábbi válogatott focistája

hirdetés

Takács Ákos (balra) és Sira István, a Matáv-Sopron játékosa (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Múlt hétvégén szívinfarktust kapott Takács Ákos, a Ferencváros, a Győr és a Budapest Honvéd korábbi játékosa. A 35 éves edzőt jelenleg kórházban ápolják, állapotáról klubja, az FTC számolt be.



"Takács Ákos szívinfarktust kapott. Ákos kórházban van, de jól, pihenéssel lendül át ezen a nehéz helyzeten. Neki, és a családjának is nyugalomra van szüksége ebben a helyzetben. A csapat teljes mellszélességgel kiáll mellette, és gőzerővel készül a REAC elleni kupameccsre, valamint a sikeres tavaszra. Ákos ideiglenes pótlása házon belül oldódik meg, játékosunk Tánczos Tibor vezényli az edzéseket. Ákosnak mielőbbi gyógyulást kívánunk, várunk vissza! Tempó FFC" - írják a Ferencvárosi Futball Club Facebook oldalán.



Takács Ákos Lothar Matthäus irányítása idején került a nemzeti csapatba 2005-ben, Máltának gólt is lőtt. Február 14-én lesz 36 éves.