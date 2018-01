Autósport

Indul az idei rali Eb-n a Herczig, Ferencz páros

Hosszú évtizedek óta először idén ismét teljes szezont teljesít a rali Európa-bajnokság (ERC) legmagasabb kategóriájában egy magyar kettős. Herczig Norbert és új navigátora, Ferencz Ramón a MOL Racing Team színeiben áll majd rajthoz a sorozat futamain. 2018.01.30 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A keddi bejelentésen elhangzott, hogy a négyszeres abszolút magyar bajnok pilóta továbbra is Skoda Fabia R5-össel versenyez majd, az olajipari vállalat pedig nemcsak szponzorként, hanem üzemanyag-beszállítóként is támogatja majd, hiszen az ERC-futamokon a nemzetközi szabványoknak megfelelő vadonatúj fejlesztésű versenybenzinnel indul. Ezzel kapcsolatban Szabó Szabolcs Pál, a MOL Magyarország értékesítési vezetője elmondta: az új üzemanyagot kifejezetten turbófeltöltős motorokra optimalizálták.



"Az elmúlt években érett meg bennem a gondolat, hogy szívesen kipróbálnám magam egy nemzetközi sorozatban. Mostanra állt össze a támogatói háttér és lett elég rutinunk" - mondta Herczig Norbert, aki tavaly is megnyerte az ob-t, akkor még Igor Bacigallal.



A pilóta a várakozásokkal kapcsolatban óvatosan fogalmazott: még kevés a nemzetközi tapasztalatuk, ezért az elsődleges céljuk a pályák megismerése lesz, de természetesen bízik a sikeres szereplésben.



"Az ob-futamokon általában 150-160 kilométer a táv, az ERC-ben 50-60-70 kilométerrel is több lehet egy verseny. Először hozzá kell szoknunk a miliőhöz, a körülményekhez. Az biztos, hogy két-két és fél hónapot úton leszünk" - fogalmazott.



Az első "éles" tesztre február végén kerül sor, mint mondta, új navigátorával, a korábban Kazár Miklóssal magyar bajnok Ferencz Ramónnal is össze kell még szokniuk. Segítője kifejtette: szakmailag nagy kihívás előtt állnak, lépésről lépésre szeretnének fejlődni. Apáti-Tóth Kata, a MOL Magyarország kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott: elkötelezettek a sportélet támogatása mellett.



"Teljes mértékben Herczig Norbert mellett állunk, ezért is vállaltuk, hogy az európai sorozatban névadó szponzorként támogatjuk. Izgatottan várjuk a szezon rajtját, óriási siker mindannyiunknak, hogy hosszú évek után van olyan magyar pilóta, aki teljes szezont fog futni az Európa-bajnokságon, mert a képességei és a háttere méltóvá teszi őt erre" - emelte ki.



A rali Eb-sorozat nyolc versenyből áll, az elsőt március 22-24-én rendezik az Azori-szigeteken.