Michelisz a Hyundainál folytatja

Hálás vagyok a Hondának, mert az elmúlt két év pályafutásom szakmailag legizgalmasabb időszaka volt, amelyben sokat fejlődtem, de úgy éreztem, hogy szükségem van az új kihívásra. Büszkeséggel tölt el, hogy a Hyundai Motorsport Gabriele Tarquini mellett velem száll harcba a WTCR bajnoki címeiért 2018-ban - írja blogján Michelisz Norbert.



Fura érzések kavarogtak bennem december eleje óta. Sokáig nem tudtam eldönteni, hogy ezeket a katari szezonzáró és a világbajnoki cím elúszása miatti csalódottságom idézte-e elő, vagy pedig egy jelzés volt, hogy eljött a váltás ideje. Ezért nem is akartam elhamarkodott döntéseket meghozni, és év végén inkább arra fókuszáltam, hogy minél több időt töltsek a szeretteimmel, kipihenjem magam, kitisztuljanak a gondolataim.

Több ajánlat közül választhattam

A karácsonyi időszakban egyre jobban erősödött bennem az érzés, hogy a szakmai fejlődésem érdekében most talán le kellene zárnom egy fejezetet a pályafutásomban, hogy nyithassak egy újat. Akkor még nem tudtam pontosan megfogalmazni a miértjeit, de szerintem minden ember életében van olyan időszak, amikor egyszerűen azt érzi, hogy valamin változtatnia kell. Január első napjaiban gyorsultak fel az események, amikor kivételes helyzetbe kerültem: több ajánlat is ott hevert az asztalomon.



Még nem voltam ehhez hasonló szituációban karrierem során, hiszen két évvel ezelőtt, amikor a Honda gyári pilótája lettem, egyrészt nem volt más ahhoz hasonló alternatívám, másrészt kifejezetten náluk akartam versenyezni, évek óta dolgoztam azon, hogy ez az álmom valóra váljon. Szerencsésnek érzem magam, hogy most több opcióm volt, hiszen a mai túraautózásban bármelyik pilóta boldog lehet, ha csak egy gyártótól megkeresést kap. Leírhatatlanul büszke vagyok arra, hogy többen is fantáziát láttak bennem, mert ez azt jelenti, hogy szakmai elismertségben egyre feljebb kerülök a nemzetközi ranglétrán.