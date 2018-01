Csere

Klubot váltott Tóth Krisztián vb-ezüstérmes cselgáncsozó

"Fáj a szívem, hiszen 2000 óta a KSI SE csapatában dzsúdóztam, ilyen hosszú idő után nagyon nehéz a váltás." 2018.01.28 23:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Klubot váltott Tóth Krisztián világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozó.



A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint a 23 éves versenyző 17 év után elhagyja a KSI-t, és a Pénzügyőr SE-nél folytatja pályafutását.



"Fáj a szívem, hiszen 2000 óta a KSI SE csapatában dzsúdóztam, ilyen hosszú idő után nagyon nehéz a váltás" - nyilatkozta az egy hete Tuniszban Grand Prix-ezüstérmes sportoló. "Tisztában voltam vele, hogy a KSI valószínűleg visszatér ahhoz a formához, amelyben évtizedeken át kiemelkedő szerepet játszott a hazai sportéletben, s elsősorban nevelőegyesületként lesz jelen."



Tóth Krisztián hozzátette: szerencsére sok "kérője" akadt, több egyesület is megkereste. A KSI és a Pénzügyőr szerinte jó megállapodást kötött, amely lehetővé teszi, hogy mindketten jól járjanak, és senkiben se maradjon hiányérzet.



"Számomra két dolog volt fontos a döntésnél, hogy Pánczél Gábor maradjon az edzőm, és a KSI közelében edzhessek. Ezek megvalósulnak, olyannyira, hogy továbbra is a KSI termében, a többiekkel együtt készülhetek. Úgy tudom, a Kőér utcában készülhet egy edzőterem a PSE számára, de ez tényleg a jövő kérdése" - tette hozzá.



Pánczél Gábor úgy vélekedett, hogy tanítványa a magyar dzsúdósport egyik nagy értéke, ezért nagyon örül, hogy hónapokig tartó előkészítő munka után megnyugtatóan oldódott meg a helyzete.



"Egy ilyen szintű sportolónak versenyképes feltételeket kell kínálni. A Pénzügyőr SE ezt megteszi, formálódó küzdősport-szakosztályának, sőt, az egész egyesületnek az egyik arca lehet Krisztián, aki egy életpályamodellt is kapott a szerződése mellé. Jó feltételekkel, közszolgálati területeken folytathatja majd évek múlva civil pályafutását" - tette hozzá a mesteredző.