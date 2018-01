Vízilabda

Női vízilabda Euroliga - Magyar-olasz párharcok a negyeddöntőben

Mindkét magyar csapat olasz riválissal küzdhet meg a női vízilabda Euroliga negyeddöntőjében, miután az európai szövetség (LEN) sorsolásán az UVSE a Padovát, a Dunaújváros pedig a Cataniát kapta ellenfélnek. 2018.01.28 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A párharcok győztesei kerülnek az El négyes döntőjébe, míg a vesztesek a LEN-kupa négyes döntőjében folytatják.



Az első mérkőzéseket február 21-én, a visszavágókat március 17-én rendezik.



A negyeddöntős párosítás:

UVSE-Padova (olasz)

Sabadell (spanyol)-Mataro (spanyol)

Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics - Orizzonte (olasz)

Kirisi (orosz)-Olympiakosz (görög)



Az ostiai LEN-fórumon arról is döntöttek, hogy már a következő szezonban átalakul a női válogatottak számára idén indított Európa Kupa, amelyet nem tornarendszerben bonyolítanak majd le, hanem a csoportok tagjai otthon és idegenben is megmérkőznek egymással, ami havi egy meccset jelent majd. Ezek után alakul ki a nyolcas döntő mezőnye. További fontos változás, hogy az Európa Kupa nyolcas döntőjéből a legjobb négy együttes kerül be a világliga Szuperdöntőjébe.



Döntés született arról is, hogy 2019-től vagy 2020-tól az U15-ös korosztálynak is rendeznek Európa-bajnokságot minden esztendőben.