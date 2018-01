Labdarúgás

Buffon a következő szezonban is játszani szeretne

hirdetés

"Szeretnék a következő szezonban is játszani, de olyan megoldást kell találnunk, ami a klub számára is a legelőnyösebb" - nyilatkozta a La Repubblica pénteki számában Buffon.



A kapus elárulta: hamarosan találkozik Andrea Agnelli klubelnökkel és egyeztetnek a jövőjéről.



Buffon kiemelte: hiába érez magában még erőt, hogy védjen, másik klub kedvéért biztos nem hagyja el a torinói csapatot. "A Juventus vagy semmi" - mondta a világbajnok labdarúgó, aki vasárnap ünnepli negyvenedik születésnapját.



A Juventus 2001 nyarán - ma is világrekordot jelentő 53 millió euróért - igazolta Buffont, a játékos torinói szerződése júniusban jár le.



A kapus 629 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen lépett pályára, egy újabb szezonnal esélyt kapna, hogy beérje, esetleg megelőzze a 647 találkozóval az örökrangsor élén álló Paolo Maldinit.