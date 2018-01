Labdarúgás

Nemzetek Ligája - Leekens: kiegyenlített csoportba kerültünk

Georges Leekens szövetségi kapitány szerint érdekes és kiegyenlített csoportba került a magyar labdarúgó-válogatott az első alkalommal kiírt, szeptemberben rajtoló Nemzetek Ligájában. 2018.01.24 14:38 MTI

A sorozat lausanne-i sorsolásán szerdán a görög, a finn és az észt csapatot kapta ellenfélnek a C osztályban, az együttesek szeptemberben, októberben és novemberben oda-visszavágó alapon csapnak össze egymással.



"Érdekes, ugyanakkor kiegyenlített csoportba kerültünk. Az észtek stílusát kevésbé ismerem, de Finnország és Görögország ellen korábban irányítottam már a belga válogatottat. Eltérő stílusú futballt játszik mindhárom csapat, nekünk pedig a legjobb formánkat kell majd hoznunk, ha sikeresek akarunk lenni, de bízom benne, hogy így lesz" - idézi a hazai szövetség (MLSZ) honlapja a belga szakvezetőt. Leekens hozzátette, az ellenfelek ismeretében már minden lényeges információ birtokában tudják elkezdeni a felkészülést.



"Véletlenül sem szabad abba a hibába esnünk, hogy alábecsüljük az ellenfeleinket, mert nem lesz könnyű ellenük. A lehető legalaposabban ki kell elemeznünk mindhárom riválisunkat, hiszen a legapróbb részletek is döntőek lehetnek" - fogalmazott a kapitány. "Általánosságban azonban annyit el lehet mondani, hogy a görögök hullámzó teljesítményt nyújtanak: van, amikor nagyon jók, és előfordulnak periódusok, amikor kevésbé sikeresek, a finnek pedig erőfutballt játszanak, fizikálisan nagyon erősek. Ugyanakkor az is igaz, hogy nekünk elsősorban magunkra kell koncentrálnunk, arra, hogy jól felkészüljünk, jó formában legyünk, és akkor bármi megtörténhet."



A Nemzetek Ligájában négy Eb-helyet lehet megszerezni. Minden osztályban a csoportban élen záró válogatott 2020 márciusában az osztály másik három csoportjának győztesével elődöntő-döntő rendszerben mérkőzik meg a 2020-as Európa-bajnokságon való indulás jogáért - ezen a kontinensviadalon az új Puskás Ferenc Stadion három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. Mindegyik osztályban azok a válogatottak szerepelhetnek majd a négycsapatos rájátszásban, amelyek a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradtak a részvételt garantáló első és második helyekről.



A B-, C- és D-osztály csoportgyőztesei egy osztállyal feljebb jutnak, az A-, B- és C-osztály csoportutolsói pedig kiesnek. A Nemzetek Ligája első helyéről 2019 júniusában dönt az A osztály négy csoportgyőztese.