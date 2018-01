Nemzetek Ligája: a görögök, a finnek és az észtek lesznek az ellenfelek

Az együttesek szeptemberben, októberben és novemberben oda-visszavágós alapon csapnak össze egymással a csoportelsőségért.



Az első hazai találkozót zárt kapuk mögött játssza majd Georges Leekens szövetségi kapitány együttese. Az európai szövetség (UEFA) a 2015 szeptemberi, Románia elleni Eb-selejtezőn tapasztaltak miatt büntette meg a magyar szövetséget. Az MLSZ honlapján emlékeztet rá, hogy az UEFA ellenőre három vétséget tüntetett fel jelentésében: a szurkolók egy része tiszteletlenül viselkedett a román himnusz alatt, rasszista magatartást tanúsított, valamint blokkolva voltak a menekülőutak. Az MLSZ fellebbezését elutasította az UEFA, így már akkor eldőlt, hogy a válogatottnak a következő UEFA-lebonyolítású hazai tétmérkőzését zárt kapuk mögött kell lejátszania. Ugyanakkor a fellebbezés lehetővé tette, hogy a magyar válogatott előbb 2015. októberében a feröeriek elleni Eb-selejtezőt, majd novemberben a norvégokkal szembeni, sorsdöntő pótselejtező hazai visszavágóját is nézők előtt játssza le.



Az MLSZ statisztikája szerint a világranglistán 47. görögök ellen a mérleg 4 győzelem, 6 döntetlen és 9 vereség. A finn nemzeti csapatot (68.) 11 alkalommal győzte le a magyar válogatott 3 döntetlen és 2 vereség mellett, az észt együttest (88.) pedig négy találkozóból háromszor verte, míg egyszer vereség lett a vége.



A Nemzetek Ligájában négy Eb-helyet lehet megszerezni. Minden osztályban a csoportban élen záró válogatott 2020 márciusában az osztály másik három csoportjának győztesével elődöntő-döntő rendszerben mérkőzik meg a 2020-as Európa-bajnokságon való indulás jogáért - ezen a kontinensviadalon az új Puskás Ferenc Stadion három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont. Mindegyik osztályban azok a válogatottak szerepelhetnek majd a négycsapatos rájátszásban, amelyek a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradtak a részvételt garantáló első és második helyekről.



A B-, C- és D-osztály csoportgyőztesei egy osztállyal feljebb jutnak, az A-, B- és C-osztály csoportutolsói pedig kiesnek. A Nemzetek Ligája első helyéről 2019 júniusában dönt az A osztály négy csoportgyőztese.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1