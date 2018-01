Labdarúgás

Újpesti címervita: a cégbíróság is az anyaegyesületnek adott igazat

A személyiségi per után a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága is első fokon az anyaegyesületnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben a címervitában. 2018.01.24 09:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Azzal, hogy a társaság taggyűlés tartása nélkül ügyvezetői hatáskörben döntött a címer lecseréléséről, nem tartja be a létesítő okiratban foglaltakat. Mindezért a bíróság a társaságot 300 ezer forint pénzbírsággal sújtja. Kötelezi a bíróság a társaságot, hogy külön felhívásra fizessen meg 100.000 Ft felügyeleti illetéket a Magyar Államnak" - olvasható a Újpesti Torna Egylet Facebook-oldalán kedd éjjel megjelent hírben.



Az UTE szerint az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy a szurkolók elsöprő többsége, Újpest köztiszteletben álló személyiségei, díszpolgárai, az anyaegyesület (UTE), a fővárosi cégbíróság és a Fővárosi Ítélőtábla (jogerősen) is "ugyanúgy ítéli meg a címerkérdést".



"Mindezekre figyelemmel kérjük az Újpest FC-t és Roderick Duchatelet urat, hogy az újpesti közösség számára is megnyugtató módon, valamint a bírósági döntéseknek megfelelően állítsa vissza a tradicionális címerét csapatunknak" - áll az UTE közleményében.



Az Újpest FC július 3-án mutatta be új címerét, a futballcsapat honlapja szerint a több ezer beküldött szurkolói voks alapján egyértelmű eredmény született a három szavazásra bocsátott tervezet között.



A szurkolók tüntetésen követelték a régi címer visszaállítását, az UTE pedig kisebbségi tulajdonosként nem járult hozzá a változtatáshoz. Az anyaegyesület felszólította a labdarúgóklub vezetőit - Gyarmati Eszter akkori ügyvezetőt és Roderick Duchatelet tulajdonost -, hogy azonnali hatállyal szüntessék meg a törvénysértő címerhasználatot, és már akkor jelezte, hogy ellenkező esetben "jogi úton védi meg az újpesti professzionális labdarúgás tradícióját".



Duchatelet sajtótájékoztatón kijelentette, nincs visszaút, marad a lila-fehérek új címere. Hozzátette, a klub fejlődése, a brand, illetve a logóhasználati jog miatt volt szükség a változtatásra.



Ezt követően fordult bírósághoz az UTE, ám első fokon elutasították keresetét a személyiségi jogi perben, másodfokon viszont az anyaegyesületnek kedvező döntés született.



"A futball kft. mindez idáig semmit nem tett a jogszerű állapot helyreállításáért. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az UTE a bírósági határozat kézhez vételét követően megteszi a szükséges lépéseket a jogszerű állapot helyreállítása érdekében és szükség szerint végrehajtást kezdeményez" - fogalmaz közleményében az UTE.