Tenisz

AusOpen: Babosék elődöntősök párosban

Az ötödik helyen kiemelt magyar, francia duó kedden három szettben, 2 óra 22 perc alatt múlta felül az elsőként rangsorolt Andrea Sestini Hlavackova, Csan Latisha cseh, tajvani kettőst.



Honlapja szerint a magyar játékos először játszott női párosban az elődöntőért az Australian Openen, és számos fordulat után hatalmas győzelmet ünnepelhetett a régi-új társ, Mladenovic oldalán. A 47 perces első szettben Babosék a hetedik gémben brékeltek, majd 5:4 után 15-40-ről fordítottak, és kihasználták második játszmalabdájukat. A 28 perces második felvonásban nagyot fordult a mérkőzés: a tajvani-cseh kettős háromszor brékelt, esélyt sem adott ellenfelének. Az utolsó játszmában a magyar-francia duó 3:3 után hatalmas csatában értékesítette negyedik bréklabdáját, de az ellenfél kiegyenlített. Jöhetett a mindent eldöntő rövidítés, melyben Hlavackováék 4-1-re elhúztak, ám Babos és Mladenovicnak 6-4-nél mérkőzéslabdája volt. Ezt még nem tudták kihasználni, ám a harmadikat már igen, így végül ők ünnepelhettek.



"Nagyon kemény meccs volt, rengeteg fordulat és változatosság volt végig" - értékelt honlapján Babos. "Az első szett tényleg a teniszről szólt, ide-oda játszottunk, több brékkel. Aztán a második játszma elején sok sanszunk volt, amelyeket nem használtunk ki, utána felőröltek bennünket. A döntő játszma igazi ki-ki szett volt: először mi nyertük el az adogatásukat, majd azonnal vissza is brékelt az ellenfél. A rövidítés is nagyon kemény volt, hatalmas izgalmakkal" - tette hozzá a Hlavackovával tavaly WTA-világbajnok magyar teniszező, aki először jutott az Australian Open elődöntőjébe.



A 2014-ben wimbledoni döntős magyar-francia kettős ellenfele az elődöntőben a nyolcadik helyen kiemelt Hszie Szu-vej, Peng Suaj tajvani, kínai páros lesz.



Babos a nap folyamán még vegyes párosban is érdekelt.



Eredmény, női páros, negyeddöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.)-Andrea Sestini Hlavackova, Csan Latisha (cseh, tajvani, 1.) 6:4, 0:6, 7:6 (8-6)