Alpesi sí

Miklós Edit: jól érzem magam, a műtét jól sikerült

"Jól vagyok, sokkal nehezebb feldolgozni a mostani sérülést, mint a tavalyit, de jól érzem magam, a műtét jól sikerült. A keresztszalagom elszakadt, melyet ki kellett pótolni egy szalaggal a combom hátsó feléből, a belső szalag is szakadt volt, de azt össze tudták varrni. A külső és belső meniscus is ki volt mozdulva, visszarakták a helyére. Az első 10 napban 15 kg-val terhelhetem a lábam, majd 30 kg-mal, és 3 hét múlva ráállhatok.



Mielőtt megműtöttek, nem volt nagy a fájdalom a térdemben, abban reménykedtem. hogy csak a belső szalag sérült. Aztán kiderült, hogy a keresztszalag is sérült. Szombat éjjel 2-kor kezdődött az operáció.



Nagyon megtetszett a pálya vezetése Bad Kleinkirchheimben, de buckás- jeges volt, és többször is preparálni kellett a verseny alatt. Az volt a cél, hogy hozzászokjak a szuper-g verseny alatt, és egy kontrollált menettel akartam menni. Ahol elvitte a lábamat a hó, ott voltak gondok a pályával. Fontos, hogy nem rásérültem a korábbi sérülésre, az én szememben ez egy új sérülés.



Én mindig csak előre haladok, fokozatosan tűzzük ki a célokat. Egyelőre az a fontos, hogy lábra álljak, a következő időszakban a gyógytorna lesz főszerepben. A jövő évi világbajnoksággal kapcsolatban egyelőre még nem nyilatkozom" - mondta Miklós Edit.