Kór

Maláriás a Fradi focistája

Súlyos betegséggel küzd Joseph Paintsil ghánai futballjátékos - tudta meg a csakfoci.hu. Hiába állapodott már meg a háromszoros bajnokcsapat Genk a focistával és annak klubjával a játékos átigazolásában, Painsilt magas láz gyötri, maláriás, sőt a helyi információk szerint kórházban is járt az év elején, ahol kezelést és gyógyszereket is kapott a betegségre - írja a Blikk.



"Valóban, hozzánk is eljutott a ghánai kórház írásos diagnózisa, hogy tehetséges, fiatal játékosunk, aki tegnap az Év gólja díjat is elnyerte, súlyos, maláriás beteg" - nyilatkozta a csakfoci.hu-nak Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója. Többet viszont nem kívánt mondani a vezérigazgató.



A 19 éves középpályás, Joseph Paintsil már hazája válogatottjában is szerepelt, ezt követően igazolta őt a Ferencváros labdarúgó-csapata az akkor még 19 éves focistát.