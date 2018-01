Rövidpályás gyorskorcsolya Eb

Hibátlan magyar rajt a gyorskorcsolya Eb-n

Mind a hat magyar versenyző továbbjutott a leghosszabb, 1500 méteres táv selejtezőjéből a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság pénteki nyitónapján. 2018.01.12 11:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Elsőként Bácskai Sára Luca mutatkozott be, aki nagyon magabiztos versenyzéssel került a legjobb 21 közé. A rajtot követően a negyedik pozícióban volt, aztán a táv jelentős részén harmadikként "utazott", majd a hajrához közeledve előbb cseh, majd francia riválisát is megelőzte, így könnyedén nyerte meg a futamát. Kónya Zsófia francia ellenfelével diktálta a tempót, mögötte pedig Suzanne Schulting haladt. A hajrában a vb-bronzérmes holland egy kör alatt élre tört, de Kónya biztosan őrizte a még éppen továbbjutást érő harmadik helyet. Jászapáti Petra az egész futam során az utolsó pozícióban korcsolyázott, de két körrel a vége előtt egyetlen manőverrel három ellenfelét előzte meg, így másodikként lett elődöntős.



A férfiaknál kétségtelenül a negyedik olimpiájára készülő Knoch Viktor volt a legnehezebb hatosban, ugyanis együtt korcsolyázott a hatszoros olimpiai bajnok Viktor Annal és a háromszoros Európa-bajnok Yuri Comfortolával. A dél-koreaiból orosszá lett sztár diktálta a tempót, mögötte egy lett versenyző korcsolyázott, majd Knoch következett a sorban. Az utolsó körökre elszakadni látszott ez a hármas, de az olasz versenyző hatalmas hajrát nyitott, az utolsó kanyarban kockázatos manőverrel két embert is előzni szeretett volna, de végül kilökte Roberto Pukitist. Knoch így második lett An mögött, az olaszt kizárta, a lettet pedig továbbjuttatta a zsűri.



Az amerikai születésű Krueger Cole debütálása is jól sikerült magyar színekben. Azonos futamban szerepelt Szemjon Jelisztratovval, aki négy éve ezen a távon éppen Drezdában lett Európa-bajnok. Az orosz a táv felétől rendkívül gyors iramot diktált, ketten azonnal leszakadtak, az utolsó körökre pedig már a török korcsolyázó is lemaradt, így Krueger könnyedén lett harmadik.



A legjobban Burján Csabáért kellett izgulni, mert a hajrában a harmadik helyről szeretett volna még előrébb kerülni, de elrontotta az előzést, ritmust vesztett, így visszaesett negyediknek, azonban sikerült korrigálnia, mert az utolsó körben visszaelőzte német ellenfelét.



A pénteki program az 500, majd az 1000 méter, végül a váltók selejtezőjével folytatódik. Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntői bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méter és staféták versenyével zárul a kontinensviadal.