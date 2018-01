Év sportolója gála

Hosszú Katinka az év sportolója, Shane Tusup az év edzője

MTI/Koszticsák Szilárd

A 60. alkalommal kiírt szavazás díjait csütörtökön a Nemzeti Színházban rendezett M4 Sport-Az Év sportolója gálán adták át.



Baji tavaly a londoni világbajnokságon bronzérmes volt 110 méteres gátfutásban, ezzel az első magyar atléta lett, aki szabadtéren, futószámban dobogóra állhatott a vb-n, illetve győzni tudott az Universiadén.



Baji gratulált a többi győztesnek, valamint a férfi kategória másik két dobogósának, a vívó Szatmári Andrásnak és rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándornak is. "Mindnyájan óriási sportemberek, ez egy óriási elismerés számomra" - emelte ki.



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú tavaly a budapesti vb-n két arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett, a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon pedig mind a hat számot megnyerte, amelyben indult.



Hosszú hatodszor bizonyult a legjobbnak, ezzel megközelített a csúcstartó, hétszeres győztes Egerszegi Krisztinát. Hosszú Katinka a kilencszeres Grand Slam-torna győztes teniszezőtől, Szeles Mónikától vehette át az elismerést.



"Nagy megtiszteltetés Szeles Mónika kezét megrázni" - emelte ki Hosszú, aki Szöllősi Györgytől, az MSÚSZ elnökétől az Európai Sportújságírók Szövetségének a kontinens legjobb női sportolónőjének járó díját is átvehette. - "A világbajnokság itthon életem legszebb pillanata, a pályafutásom csúcsa volt, soha nem fogom elfelejteni."



Az edzők és szövetségi kapitányok összevont kategóriájában Hosszú Katinka edzője, Shane Tusup győzött, aki magyarul elmondott beszédében elnézést kért azoktól, akik kiálltak mellette, mert - mint mondta - sokakat megbántott a viselkedésével. Leszögezte: elfáradt, kimerült és sokat hibázott.



"A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, hogy ami korábban belefért, ma már nem fér bele" - fogalmazott.



Feleségének, Hosszú Katinkának megköszönte, hogy akkor is bízott benne, amikor senki más.

MTI/Koszticsák Szilárd

"A világbajnokság nagyobb csoda volt, mint az olimpia, de eljutni is nehezebb volt addig" - hangsúlyozta. - "Köszönöm azoknak, akik szerint negyedszer is megérdemlem ezt a díjat, gondolom, inkább szakmai érvek szóltak mellettem, mint a szimpátia. Idén azon fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon. Köszönöm, Magyarország!"



Az év legjobbja a hagyományos csapatsportokban a női kézilabda Bajnokok Ligája-győztes és magyar bajnok Győri Audi ETO KC lett, a díjat Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át.



Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában a Balázs Attila, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Gödry Levente, Borsos Gábor összetételű tenisz Davis Kupa-válogatott kapta a legtöbb voksot, mivel 1996 után visszakerült a világcsoportba, a legjobb 16 együttes közé. A díjat Köves Gábor szövetségi kapitány vette át.



Az év férfi labdarúgójának Nikolics Nemanját választották, aki az észak-amerikai profiliga (MLS) alapszakaszában gólkirály lett a Chicago Fire színeiben. A díjat a négyszeres olimpiai bajnok tornásztól, az erdélyi születésű Szabó Katalintól kapta meg.



"Nagy megtiszteltetés ennyi példakép és nagy bajnok mellett ünnepelni. Tavaly az ismeretlenbe vágtam bele, és örülök annak, hogy Amerikában is megálltam a helyem. Idén sem lesz másként, cél a gólkirályi cím és az eredményes játék a magyar válogatottban" - szögezte le Nikolics.



Az év női labdarúgója a VfL Wolfsburg és a válogatott támadója, Jakabfi Zsanett lett, de klubkötelezettségei miatt Markó Edina szövetségi kapitány vette át helyette a díjat.



Az év góljára a szurkolók még a gála idején is szavazhattak. A legtöbben a Ferencváros 19 éves ghánai labdarúgója, Joseph Paintsil találatát látták a legszebbnek, amelyet a Videotonnak lőtt. A fiatal idegenlégiós még a téli pihenőjét tölti, ezért Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója vette át az elismerést.



A Magyar Labdarúgó Szövetség életműdíját Mészöly Kálmán korábbi kiváló labdarúgó, edző, szövetségi kapitány kapta.



"Sokszor játszottam sok ember előtt, nagy stadionokban, de ilyen fogadtatásban, ilyen tapsviharban még az utolsó mérkőzésemen sem volt részem" - fogalmazott a könnyeivel küszködve Mészöly. Hozzátette, meg szeretné élni, hogy a magyar válogatott kijusson a világbajnokságra.



A Magyar Olimpiai Bizottság és az MSÚSZ életműdíját Balczó András háromszoros olimpiai bajnok öttusázónak, a Nemzet Sportolójának adták át, akit a közönség felállva, vastapssal köszöntött.



"Megérkezés volt számomra ez a csodálatos fogadtatás. A lelkünk az, amit ápolni kell. Hogy tudják a sportolók, a lényeg ez a három szó: erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét kaptátok" - fogalmazott Balczó.



A fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzők közül a kerekesszékes vívókat felkészítő Beliczay Sándor kapta az elismerést. Beszédében hangsúlyozta, hogy a díjat a 49 éves korában december 30-án elhunyt Szalay Gyöngyi hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó emlék