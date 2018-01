E-sport

Négy játékban lehet nevezni a V4 Future Sports Festivalra

Szerdától lehet regisztrálni a V4 Future Sports Festivalra, a visegrádi négyek (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) közötti első, pénzdíjas e-sportbajnokságra és -konferenciára.



"V4 Future Sports Festival a magyar e-sportot Európa, sőt a világ térképére felhelyező rendezvény" - mondta az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Deutsch Tamás Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, mint a rendezvény egyik szervezője. Hozzátette: a sport digitalizálódása javában zajlik, és az elmúlt évtizedben "gyökeresen átalakította" a sport minden részét.



"Ennek az egésznek az e-sport a zászlóshajója, amely Magyarországon nagy, erős és összetartó közösséget hozott lére" - folytatta Deutsch Tamás. Kiemelte: Magyarországon rendszeresen egymillió ember játszik videojátékkal, az aktív e-sportolók száma pedig a 250 ezret is meghaladja.



"Az e-sport az egyik legnagyobb ütemben fejlődő tevékenység a világon, aki kimarad most ebből, az lemarad" - nyilatkozta.



Az esemény másik szervezője, az Egymillióan a magyar esportért Egyesület elnöke, Bíró Balázs elmondta: a fesztivált két budapesti helyszínen, a BOK Csarnokban és a Körcsarnokban rendezik meg, a konferenciát pedig a Sofitel Budapest Chain Bridge szállodában. Mindkét eseményre ingyenes, de regisztrációhoz kötött a belépés. A fesztivál honlapja, a v4futuresports.eu szerdán (ma) 20 órától lesz elérhető, a nemzeti kvalifikációs versenyekre itt lehet jelentkezni.



"Magyarország első világszínvonalú e-sport tornáján a négy visegrádi ország e-sportolói egyéni és klubcsapat szinten, négy játékban és számos sportágban nevezhetnek" - hangsúlyozta Bíró Balázs. Hozzátette: a területi selejtezőket követően csapatsportágban (League of Legends, Counter-Strike Global Offensive) és egyéniben (Clash Royale, FIFA18) két-két, pénzdíjas versenyben rendeznek döntőket a budapesti fesztiválon. A rendezvényt technológiai újdonságok kiállítása, szimulátorok, robotfoci és drónbemutató, valamint koncertek színesítik.



Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok úszó elárulta: tíz évvel ezelőtt a PC-ről állt át a konzolos játékosok közé, és leginkább az autós szimulátorokat szereti, de a lövöldözős is a kedvencek közé tartozik nála.



"Igazából persze minden jöhet, bár a stratégiai játékokat kevésbé érzem magaménak" - mondta az e-sport társadalmi védnöke, aki szerint egy profi e-sportlónak legalább annyit, ha nem több időt kell gyakorolnia, mint neki a vízben.



"Számomra viszont kikapcsolódásnak tökéletes" - hangsúlyozta Cseh.



A visegrádi négyek közötti első e-sportbajnokságot és -konferenciát március 23-25-én rendezik meg. A "Jövő sportja - a sport jövője" szlogennel induló nemzetközi sportesemény összdíjazása egymillió euró (313 millió forint) lesz.