Philippe Coutinho a Barcelonához igazolt

Azután, hogy a helyi sajtó megszellőztette az egyezség megszületését, az FC Barcelona bejelentette: Philippe Coutinho, a Liverpool csapatától hozzájuk szerződik.



A katalán klub szombat este a honlapján közölte, hogy a 25 éves brazil válogatott futballista fél plusz öt évre szóló szerződést fog aláírni. További részleteket későbbre ígért, de annyit már most jelzett, hogy a támadó kivásárlási ára 400 millió euró lesz.



A nap során korábban több spanyol lap is beszámolt arról, hogy megszületett a megállapodás a két klub között, ennek értelmében Coutinhóért 120, plusz 40 millió eurót kap majd a Liverpool.



A szerződtetés pénzügyi részleteiről ugyanakkor az FC Barcelona még nem közölt semmit - közölte az MTI.



Nyáron a Barcelona a 222 millió euróért távozó Neymart Coutinhóval és Ousmane Dembélével akarta pótolni. Utóbbit 105 millió euróért már augusztus végén megszerezte a Dortmundtól, a brazilra ellenben több mint négy hónapot kellett várnia. A Liverpool 2013-ban kilencmillió euróért vette meg Coutinhót az Internazionalétól, amely 2008-ban szerezte meg a játékjogát. Közben kölcsönbe visszakerült a Vasco da Gamához, majd játszott a másik barcelonai csapatban, az Espanyolban is.