A világbajnok sportolónő 49 éves volt

"26 évig éltünk együtt, leírhatatlan a fájdalom" - megszólalt Szalay Gyöngyi férje

Mint arról a ma.hu is beszámolt, szombaton elhunyt Szalay Gyöngyi hétszeres világbajnok párbajtőröző. 49 éves volt.



A Balaton Vívóklub alapítója, vezetője egy tapolcai kolbásztöltő-verseny díjkiosztóján lett rosszul - tudta meg a veol.hu portál Rig Lajos országgyűlési képviselőtől és Dobó Zoltán polgármestertől.



Szalayt a helyszínen és a mentőautóban is újraélesztették, majd helikopterrel a veszprémi kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.



Szalay Gyöngyi egész pályafutása során a szülővárosát, Tapolcát képviselte versenyzőként és edzőként is. Ő volt az egyetlen, aki 1989 és 1999 között mind a hét alkalommal tagja volt a világbajnoki aranyérmes magyar párbajtőr-csapatnak, emellett bronzérmet nyert egyéniben az 1996-os atlantai olimpián.



Férje, Horváth Ernő megtörten, elcsukló hangon nyilatkozott a Blikknek. 26 évig éltek együtt boldog házasságban, leírhatatlan fájdalmat érez felesége elvesztését követően - mondta el.



"A tragédiát megelőző napokban fájt a vádlija, mondtam is neki, hogy pihenjen, ne erőltesse a lábát. Ő azonban sohasem panaszkodott, minden felkérésnek, meghívásnak eleget tett, ezek közé tartozott a kolbásztöltőverseny is. Valószínűleg vérrög alakult ki a lábában, ez vezetett a trombózishoz. Ugyanakkor pontos magyarázatot az értelmetlen halálra csak a patológiai vizsgálat ad majd. Most még fel sem tudom fogni az elvesztését. Azt viszont nem tudom megmondani, mikor gyógyul be a Gyöngyi elvesztése miatti seb. Talán soha…" - idézte a megtört férfit a lap.

