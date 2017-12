El Clásico

3-0-ra verte a Barca a Realt

A listavezető FC Barcelona 3-0-ra győzött a címvédő Real Madrid vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának rangadóján, a szombati El Clásicón. 2017.12.23 16:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A korai kezdés oka az volt, hogy a spanyol liga versenybe száll a Premier League-gel az ázsiai tévénézőkért - írja az MTI.



Az első félidőben a hazaiak enyhe mezőnyfölényben futballoztak, mindkét kapusnak bravúrt kellett bemutatnia. A fővárosiak Karim Benzema révén kapufáig is eljutottak, ám gól a szünetig nem született.



A második játékrészben a katalán gárda egy gyors ellentámadást játszott ki százszázalékos helyzetig, amelyet Luis Suárez értékesített az 54. percben. Hét perccel később Dani Carvajalt kiállította a játékvezető, miután kézzel blokkolta a kapuba tartó labdát, a megítélt büntetőt pedig Lionel Messi értékesítette. Az ötszörös aranylabdás argentin támadónak ez volt az 54. találata 2017-ben tétmérkőzésen, ezzel megelőzte az egyformán 53 gólt jegyző Cristiano Ronaldót és Robert Lewandowskit.



A hajrában emberhátrányban is próbálkozott a Real Madrid, ám a második félidőben a Barcelona uralta a játékot, s a ráadás utolsó percében a friss csereként beállt Aleix Vidal révén harmadik gólját is megszerezte.



Sikerével a Barcelona nagy lépést tett a bajnoki cím megszerzése felé, mivel 14 pont az előnye az egy meccsel kevesebbet játszott királyi gárda előtt.



A két együttesnek ez volt idei negyedik tétmérkőzése egymás ellen. Augusztusban a spanyol Szuperkupában a Real Madrid idegenben (3-1), majd a hazai visszavágón is nyert (2-0). Áprilisban viszont a madridi bajnoki találkozón a Barcelona győzött (3-2).



A mostani volt a Real Madrid és a Barcelona 175. találkozója a spanyol bajnokságban, párharcuk rendkívül kiélezett. A madridiak 72 alkalommal nyertek, ebből 52-szer pályaválasztóként. A 70 barcelonai sikerből 21 született idegenben.