Még a vécéjét is ellopták a volt NBA-s kosarasnak

Ismeretlenek betörtek az egykori NBA-s kosaras Charlie Villanueva otthonába, és ellopták számos ingóságát, és a vécéjét.



A dominikai kosaras a közösségi oldalán egy fotót is közzétett az illemhely hűlt helyéről.



Közölte azt is, hogy a rendőrség csak a negyedik hívásra volt hajlandó kijönni a helyszínre.



A 211 centis óriás a Toronto Raptorst, a Milwaukee Buckst, a Detroit Pistonst, valamint a Dallas Maverickst erősítette az amerikai profi kosárlabdaligában 2005. és 2016. között

They stole my toilet...... I'm not making this shit up. Still waiting @DallasPD pic.twitter.com/Go9BP3itSB