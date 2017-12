Vízilabda

Női vízilabda világliga - Bíró Attila egy kicsivel jobb játékot vár

Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya elégedett volt csapatával a hollandok elleni világligarajt alkalmával, de kedden a világbajnoki ezüstérmes spanyolok ellen jobb játékot vár. 2017.12.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Igaz, az ellenfél is erősebb, jobb csapatnak tartom jelen állapotban a spanyolt, mint a hollandot. Azért bízom benne, hogy Keszthelyi Rita újbóli játéka erősíti majd a támadásainkat, kapusposzton pedig Gangl Edina visszatérésével még stabilabbak lehetünk, noha ez nem volt nagy probléma Hollandiában" - mondta a tréner a csapat hétfői sajtónyilvános edzése után az MTI-nek a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.



Az Európa-bajnoki címvédő magyar válogatott november 21-én 7-6-ra kapott ki Hollandiában, az alaposan megfiatalított kerettel elégedett volt a kapitány, most azonban Keszthelyi és Gangl személyében a két legrutinosabb játékosát is csatasorba állítja.



"Van a fejemben egyfajta előre eltervezett rotáció, de sérülések és formahanyatlás miatt ez változhat, ráadásul az euroligás csapatok terhelése miatt, most szinte mindenkiben komoly fáradtság van" - tette hozzá a szakember.



Bíró Attila megjegyezte, szeretnék a soron következő három hazai mérkőzést, a spanyolok, az oroszok, majd a hollandok ellenit is megnyerni.



"A spanyolokkal szemben egy picivel jobb támadójátékot várok, mint Hollandiában, s mint mindig, minden összecsapáson, ezúttal is győzni szeretnénk" - szögezte le.



A női világligában négy csapat küzd az európai selejtezőben, közülük hárman jutnak a nyolcas szuperdöntőbe, amely egy hét alatt tovább hat mérkőzést jelentene.



A magyar válogatott 13-as kerete:

kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kiss Alexandra (Dunaújváros) mezőnyjátékosok: Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Parkes Rebecca (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Szücs Gabriella (UVSE), Vályi Vanda (Dunaújváros)



A női világliga magyar érdekeltségű európai selejtezőjének menetrendje: 1. forduló, november 21.: Hollandia-Magyarország 7-6, Spanyolország-Oroszország 9-8

2. forduló, december 19.: Magyarország-Spanyolország, Oroszország-Hollandia

3. forduló: 2018. január 30.: Magyarország-Oroszország, Hollandia-Spanyolország

4. forduló: 2018. február 27.: Magyarország-Hollandia, Oroszország-Spanyolország

5. forduló: 2018. március 27.: Spanyolország-Magyarország, Hollandia-Oroszország

6. forduló: 2018. május 1.: Oroszország-Magyarország, Spanyolország-Hollandia