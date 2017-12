Döntött a bíróság

Hosszú Katinka elvesztette a doppingperét

Hosszú Katinka már két győzelemnél tart a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokságon, ahol szerdán 400 vegyesen, csütörtökön pedig 100 méteres háton gyűjtötte be az aranyérmet. A győzelmeket azonban kissé beárnyékolja, hogy már másodfokon is pert vesztett az őt doppingolással meggyanúsító kanadai újságíróval, Casey Barrett-tel szemben.



Mint ismeretes, 2015 májusában a világ egyik vezető úszó szaklapjában a Swimming World Magazine-ban Barrett azt fejtegette, ő nem hisz abban, hogy Hosszú csak a kitartó munka miatt lett klasszis.



A cikk megjelenése után Gyárfás Tamás a Magyar Úszó Szövetség elnöke visszautasította a vádakat, Hosszú pedig rágalmazás miatt beperelte az újságírót.



Tavaly nyáron az arizonai bíróság kimondta, hogy Barrett csak a véleményét írta le, viszont Hosszú fellebbezett, de másodfokon is elutasították, azzal az indokkal, hogy ez a fajta véleménynyilvánítás belefér.