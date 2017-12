Rövidpályás úszó Eb

Hosszú Katinka a világcsúcs közelében

Hosszú Katinka nagyszerű teljesítménnyel, saját világcsúcsától kevesebb mint három tizeddel elmaradva nyerte meg a 100 méter vegyes előfutamait és jutott be az elődöntőbe a koppenhágai rövidpályás úszó Európa-bajnokság csütörtöki délelőtti programjában. 2017.12.14 12:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kontinensviadal második napjának délelőttje rendkívül sűrű és eredményes volt magyar szempontból, mivel az egyéni számokban érdekelt húsz versenyző többsége jól teljesített.



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú szerdán magabiztosan gyűjtötte be a 400 vegyes aranyérmét, a csütörtöki 100 vegyesen pedig érezhetően felszabadultan ugrott a vízbe, s óriási tempóban tudta le a négy hosszt. Az 56.75 másodperces idejével csak kevéssel maradt el 56.51-es világrekordjától és első lett összesítésben.



Az MTI-nek úgy nyilatkozott, reggel még érzett némi izomfáradtságot a megterhelő szerdai versenynap miatt.



"Az volt a célom, hogy megnézzem, hol állok, de azért ott volt a fejemben a világcsúcs gondolata. Van még két lehetőségem, és csak két tizedmásodpercre vagyok tőle. Gyors voltam, de azért még maradt ebben bőven, hiszen mindig van min javítani, úgyhogy délután ez még jobban fog menni" - mondta.



Ugyanebben a számban Verrasztó Evelyn is ott lesz a délutáni elődöntőben, méghozzá a hetedik eredménnyel (1:00.46 perc). Gyurinovics Fanni ugyan nem lépett tovább, 19. lett, de egyéni csúcsot jelentő 1:01.94-es eredményével így is elégedett lehet.



Férfi 400 vegyesen délelőtti úszása alapján a négyből három magyar is befért volna a fináléba, ám mivel a szabályok egy országból csak két úszó továbbjutását teszik lehetővé, Grátz Benjámin ötödik ideje (4:07.76 p) ellenére sem indulhat. A döntőbe a legjobb idővel (4:05.75 perc) a szerdán 400 gyorson ezüstérmes Bernek Péter került, míg Gyurta Gergely (4:06.94 p) a harmadik lett. Itt Holló Balázs (4:12.17 p) a 15. helyen zárt.



Kellemes meglepetést tartogatott a férfi 200 méter mell, amelyben Horváth Dávid (2:05.51 p) közel egy másodperccel megdöntötte egyéni legjobbját, s ez összesítésben a finálét jelentő hatodik helyet jelentette a számára. Barta Márton a 33. lett (2:15.65).



Horváth elmondta, szinte pontosan ez az időeredmény volt a célja, azt viszont nem gondolta, hogy már reggel összejön. "Ilyenkor mindig nehezebb, ezért rettenetesen örülök, hogy sikerült. Ritkán vagyok elégedett, de most remekül éreztem magam a vízben, ez kifejezetten jó érzés" - nyilatkozta. A Kőbánya SC úszója hangsúlyozta, hogy délután szeretné tovább javítani az idejét.



Szintén volt magyar továbbjutója a női 50 pillangónak, mert ugyan Bordás Beatrix 26.30 másodperccel a 17. eredményt úszta, de a hollandoknál hárman is előtte voltak, így végül 16.-ként "becsusszant" az elődöntőbe. Szilágyi Liliána 26.70-es ideje a 25. helyre volt elég.



A nap talán egyetlen kisebb csalódása éppen az első számban, férfi 200 gyorson érte a magyar csapatot, miután Kozma Dominik csak a 11. időt (1:45.00 perc) érte el, s nem jutott fináléba. Akárcsak két honfitársa, az egyéni csúcsot elérő Németh Nándor (1:45.18 p, 14.), illetve Dudás Dániel (1:46.38 p, 27.).

"Összességében elégedett vagyok, és ha az első száz métert nem úszom el, még ennél is jobban sikerülhetett volna, de mentem a többiekkel, és nem biztos, hogy kellett volna" - fogalmazott Németh. Meglátása szerint ha délután is úszhatott volna, talán 1:44 perc alá megy az eredménye.



Gyurinovics női 100 gyorson is egyéni csúcsot tempózott (54.87 mp), amivel a 26. helyet érdemelte ki. "Egészen hihetetlen ez az idő, így száz gyors után. Szerintem az a siker titka, hogy felszabadultan úsztam, hiszen nem volt igazi tétje ennek a számnak" - mondta.



Férfi 100 háton a négyből egy magyar sem került elődöntőbe: Földházi Dávid a 21. (52.06 mp), Telegdy Ádám a 27. (52.44 mp), Szentes Bence a 42. (53.87 mp), Tekauer Márk pedig a 47. lett (54.92 mp), utóbbi kettő egyéni csúccsal.



A Szentes Bence, Sebestyén Dalma, Bordás Beatrix, Lobanovszkij Maxim összeállítású 4x50 méteres vegyes vegyes váltó a 13. helyen végzett (1:42.46 p).



Férfi 1500 méteres gyorsúszásban Lakatos Dávid kilencedik (14:46.97 p), Kalmár Ákos pedig a 14. lett (14:55.16), így egyikük sem került a fináléba.