Úszás

Rövidpályás úszó Eb - A döntőkre már 26 ezer jegy elkelt

A verseny keddi sajtótájékoztatóján a jegyértékesítési adatot ismertető Pia Holmen, a Dán Úszó Szövetség és szervezőbizottság igazgatója emlékeztetett, hogy ez lesz az első sportesemény a februárban átadott Royal Arenában.



"Az elvárások nagyon magasak, és bár idegtépő napok állnak mögöttünk, büszke vagyok, amikor a medence mellett sétálok, hiszen mindent megtettünk annak érdekében, hogy felejthetetlen legyen a verseny" - nyilatkozta.



A dán szövetség elnöke, Kjeld Egebo hangsúlyozta, a rendezvény nemcsak sporteseményként fontos az ország számára, hanem azért is, mert Dániában célkitűzés, hogy minden gyerek tanuljon meg úszni.



"Hiszünk benne, hogy az Európa-bajnokság nagyszerű eszköz lesz ennek elérésében" - tette hozzá.



A 19. rövidpályás kontinensbajnokságon az európai szövetség (LEN) legfrissebb beszámolója szerint 47 nemzet 550 versenyzője áll rajthoz, utóbbi létszám ötven fővel több, mint két évvel ezelőtt, az izraeli Netanjában. A házigazda Dániát 38, Olaszországot 36, Magyarországot 32, Oroszországot pedig 31 úszó képviseli, összesen negyven versenyszámban hirdetnek győztest.



Paolo Barelli, a LEN elnöke kijelentette, a verseny "nagyszerű lezárása lesz ennek a csodálatos szezonnak". Úgy vélekedett, az európai úszók egész évben kiemelkedően teljesítettek, a budapesti világbajnokságon az érmek felét megnyerték, és több döntősük volt, mint bármely más kontinensnek.



Az olasz sportvezető dicsérte a dán szövetség és a szervezőbizottság munkáját, illetve Koppenhága város segítségét.



"Dán barátaink a négy évvel ezelőtti, herningi rövidpályás Európa-bajnokság után ismét remek munkát végeztek. Visszatértünk az országba, és biztos vagyok benne, hogy újabb fantasztikus esemény vár ránk" - vélekedett.



Barelli a mezőny legnagyobb sztárjai közül Sarah Sjöströmöt, Adam Peatyt, Hosszú Katinkát és Gregorio Paltrinierit emelte ki.



A rövidpályán világ- és kétszeres Európa-bajnok olasz Paltrinieri elmondta, egy ideje már nagyon várja a rajtot, mert legutóbb augusztusban az Universiadén versenyzett. Megfogalmazása szerint a négy évvel ezelőtti, herningi kontinensviadal élete legrosszabb versenye volt, ezért is szeretne most sokkal jobban teljesíteni Dániában.



A délelőtti program minden nap 9.30-kor, a délutáni pedig 17 órakor kezdődik.