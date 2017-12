Úszás

Hosszú Katinka férje nélkül versenyez az Eb-n

Terjedelmes interjút adott az Indexnek Hosszú Katinka a dániai rövidpályás úszó Eb előtt.



A háromszoros olimpiai bajnok úszóklasszis azt is elárulta, férje-edzője ezúttal nem lesz ott vele, hogy bíztassa.



"Egy kicsit más lesz ez az Európa-bajnokság, mert most nem ketten vagyunk Shane-nel, hanem az Iron Aquatics két másik úszója is bekerült a csapatba" - mesélte Hosszú, aki elárulta azt is, hogy férje megbetegedett, ezért itthon marad.



Az Iron Aquaticset három versenyző fogja képviselni a december 13-án kezdődő dániai Eb-n: Hosszú mellett Dudás Dániel és Földházi Dávid is ott lesz a mezőnyben. Hosszú kilenc, Dudás nyolc, Földházi öt számban áll majd rajtkőre.



Hosszú Katinka céljairól elmondta, szeretné jól zárni az évet, akár egy-egy egyéni csúcsot is felállítana.