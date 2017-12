Kézilabda

Női kézilabda-vb - Újabb győzelem, nyolcaddöntős a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 31-28-ra legyőzte Lengyelország csapatát a németországi világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön Bietigheim-Bissingenben, ezzel biztosította helyét a nyolcaddöntőben. 2017.12.07 15:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar játékosok ezúttal is statikusan támadtak felállt védőfallal szemben, de elszántabban, tudatosabban kézilabdáztak, mint a vb-n korábban, és a hibák mellett olyan leleményes, extra megoldásaik is voltak, amelyek eddig hiányoztak tőlük. A hatékony védekezésnek és kapusteljesítménynek, illetve az egyre pontosabb átlövéseknek köszönhetően a szünetben két góllal vezettek (13-11).



Magyar védésekkel és gólokkal indult a második felvonás, és a védekezés stabilitása, illetve a támadások lendülete a folytatásra is megmaradt. A hajrában a lengyelek csökkentették a különbséget, de a magyar siker nem forgott veszélyben.



Pénteken 18 órától Csehország csapatával szemben zárja a csoportkört a magyar együttes.