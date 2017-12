Labdarúgás

Új tulajdonosa van az ETO FC Győrnek

A budapesti székhelyű Ker-Gasztro Kft. lett az új tulajdonosa az ETO FC Győr labdarúgócsapatnak - jelentette be Győr polgármestere szerda délután sajtótájékoztatón Győrben.



Borkai Zsolt szerint a másodosztályban szereplő klub csőd közeli helyzetbe került a felelőtlen gazdálkodás miatt.



Hangsúlyozta: az önkormányzat tavaly 150 millió forinttal támogatta az utánpótlásnevelést, idén már 75 millió forinttal, s további 75 millió forintot tartalékba helyezett a költségvetésben, amelynek kifizetését attól tette függővé, ha látja a csapat további sikeres szereplésének az esélyét. Ezt a biztosítékot az új tulajdonosban látják, ezért átutalják a klubnak az összeget.



Hozzátette: a kialakult helyzet megoldásában sokat segített a Magyar Labdarúgó Szövetség és Csányi Sándor elnök is.



Mányi József, a Ker-Gasztro Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a korábbi tulajdonos, az ETO Futball és Futsal Kft. ügyvezetője, Drucskó Zoltán délelőtt lemondott posztjáról. Hozzátette: a vezetők helyzetéről és egyéb sportszakmai kérdésekről egyelőre nem szeretne beszélni, most a csapat pénzügyileg stabil működése a cél. Kiemelte: kilencvenhat százalékos tulajdonrészt szereztek a klubot eddig is működtető kft-ben, a maradék négy százalékot jövő május elején jegyzik be.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy határozott tervei szerint a jövőben a klubban külön válik a labdarúgás és a futsal, amely még a Quaestor-csoport csődje miatt vált eggyé 2015-ben.