Alpesi sí

Miklós Edit a hányattatások ellenére élvezte visszatérő versenyét

Rengeteg szerencsétlenség hátráltatta az alpesi síző Miklós Editet múlt hétvégi, visszatérő versenyén Lake Louise-ban, ennek ellenére élvezte a világkupa-viadalt, s a második napon szerzett 14. helyének kifejezetten örül. 2017.12.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A januárban súlyos térdsérülést szenvedett, olimpiai hetedik síző az M4 Sport Sportreggeli című műsorában mesélt a Kanadában történtekről, megemlítve, hogy a második napi lesikló rajt előtt kicsit besokallt az addig történt számos nehézségtől, s el kellett vonulnia, hogy rendezze a gondolatait.



"Pénteken Lindsey Vonn bukása miatt sárga zászlót kaptam, amikor már a pályán voltam, így meg kellett állnom és visszamennem a rajtba, az újraindítás után pedig a menetem nem sikerült jól" - mondta az erdélyi sportoló, akinek ezzel még nem értek véget a megpróbáltatásai, miután szombaton elromlott a felvonó, ő pedig többekkel együtt elesett, miközben a hómobil húzta fel a hegyen.



"A ratrak (lánctalpas hómobil) után kötöttek vagy 20 embert, csak az volt a gond, hogy túl szorosan voltunk egymás mögött, s egy fényképész, aki nem tudott annyira síelni, elesett és mindenki, aki mögötte volt, köztük én is, bukott. Összegabalyodtunk, én pedig spárgában, egy szervízemberrel a hátamon ébredtem fel" - mesélte a 29 éves versenyző, hozzátéve, hogy ez volt az a pillanat, amikor kicsit "kikészült".



A telefonos interjú során Miklós - akit a vasárnapi szuperóriás-műlesiklás után egy szabálytalanság miatt kizártak - mindezek ellenére jónak értékelte a versenyt, s úgy érzi, kezdi elkapni a fonalat, de hangsúlyozta, még időre van szüksége ahhoz, hogy úgy tudjon menni, mint a sérülése előtt. Mint mondta, ennek nem fizikai akadályai vannak, mert jó erőben érzi magát, s a legfontosabb, hogy a térdei nagyon jól reagáltak, egyáltalán nem érzett fájdalmat egyik menete közben sem. Viszont ahhoz még kell néhány verseny, hogy ismét százszázalékosan tudjon kockáztatni és mindent kiadjon magából - fogalmazott.



"Edzésen több futamom van egy nap, négyszer-ötször is lemegyek, s egyikről a másikra tudom magam biztatni, versenyen viszont csak egy siklás van" - jegyezte meg Miklós, aki karrierje során eddig kétszer állt dobogón vk-viadalon.



A lesiklásra készülő sportoló ezen a hétvégén St. Moritzban is indul, annak ellenére, hogy Svájcban csak szuperóriás-műlesiklást és kombinációt rendeznek, jövő héten Val d'Isére-ben viszont lesiklás is lesz. Majd januárban még két versenye lesz a phjongcshangi téli játékok februári rajtja előtt.